В Запорожье сообщили о новых атаках ВСУ Рогов: ВСУ понесли потери и отступили на Васильевском и Ореховском направлениях

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Предпринятые 16 июня атаки ВСУ на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта захлебнулись. Об этом заявил в беседе с РИА Новости руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские войска понесли потери и отступили.

Противник предпринял сегодня атаки на Васильевском и Ореховском направлениях. Но их атаки захлебнулись. Наша армия удержала все позиции, а атаки врага были отбиты с большими потерями для него, — сказал Рогов.

Он также сообщил о тяжелых боях на Времевском выступе в восточной части Запорожского фронта.

Наступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар украинские силы сконцентрировали на Запорожье.

По словам командующего 58-1 армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, замыслом Украины является прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю. Непосредственно на Украине одной из целей объявлялся выход к Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. В этой связи он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.