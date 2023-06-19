ВСУ потеряли половину личного состава при наступлении под Новодонецким Минобороны: подразделения ВСУ потеряли более половины состава при наступлении под Новодонецким

Фото: МО Украины

Украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, сообщил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.

На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. <...> Мотострелковые части сорвали две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы, — сказал представитель Минобороны.

Также он сообщил, что бойцы ВСУ попытались пойти в атаку недалеко от населенного пункта Ровонополь. Российским военным удалось отразить огонь, уничтожив танк, боевые бронированные машины и автомобили противника.

Кроме этого, попытки наступления были отражены на Запорожском направлении в районе Чаривного, Новоданиловки и Малой Токмачки, заявил Чехов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.