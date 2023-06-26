Найдены тела еще двоих погибших при прорыве Каховской ГЭС Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Обнаружены тела еще двух человек, погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Таким образом общее число жертв достигло 48.

Найдены тела еще двоих человек, общее число погибших достигло 48. Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее было известно о 46 погибших и 122 пострадавших. У последних были диагностированы переохлаждение и различные травмы.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва плотины Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.