В Германии объяснили, почему не могут передать Украине истребители F-16 Spiegel: Германия не может передать Украине F-16, поскольку у нее их нет

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

Германия не может помочь Украине истребителями F-16, поскольку у нее нет таких самолетов, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит издание Spiegel. При этом в Киеве выразили надежду на то, что Берлин все же присоединится к «коалиции по истребителям».

На данный момент не в первых рядах. Мы не в коалиции, потому что у нас нет истребителей F-16, — сказал Писториус.

Издание отмечает, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского ожидают, что Германия все же окажет помощь ВСУ боевыми самолетами. В Киеве пояснили, что некоторые страны уже приняли решение о поставках истребителей и речь идет не только о F-16.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что самолеты F-16 в случае поставки Киеву повторят судьбу немецких танков Leopard. Глава государства выразил уверенность, что американские истребители на Украине будут гореть так же, как сейчас горят немецкие боевые машины, которые ежедневно уничтожаются российскими войсками.