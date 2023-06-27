Российские военные уничтожили БМП Bradley в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении уничтожили боевую машину пехоты Bradley, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 115 военнослужащих.

Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, всего штурмовая и армейская авиация ударила ракетами по более чем десяти районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России. Он добавил, что Украина лишится своей армии во время завершающей фазы специальной операции. По его мнению, после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские войска проведут свое большое контрнаступление.