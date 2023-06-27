Опубликовано видео подрыва американского бронеавтомобиля в зоне СВО

Фото: Jason Johnston/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронемобиль Oshkosh

Момент подрыва американского бронеавтомобиля Oshkosh в зоне проведения спецоперации попал на видео. По словам одного из российских военнослужащих, после подрыва бронеавтомобиля его экипаж разбежался.

В ролике видно, что бронеавтомобиль двигался во главе колонны военной техники. В результате его подрыва на мине строй нарушился, и вся колонна попала в ловушку.

Подбитый Oshkosh российские военные отбуксировали с поля боя для изучения. Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов трофейную технику раскритиковал.

Изучил технику. Она настолько убогая. У них электрооборудование. При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться, — отметил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что по меньшей мере 17 БМП Bradley производства США, переданных Киеву, с начала марта повреждены или уничтожены. Всего ВСУ получили 113 таких боевых машин.