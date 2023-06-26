NYT: российские силы уничтожили или повредили 17 американских БМП Bradley

Фото: Cameron Porter/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

По меньшей мере 17 БМП Bradley, переданных Киеву, с начала марта повреждены или уничтожены, сообщает в репортаже с зоны проведения СВО The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Всего Киеву было предоставлено 113 боевых машин пехоты. Одним из героев репортажа издания является лейтенант ВСУ, командир подразделения беспилотников Ашот Арутюнян. Он был свидетелем подрыва одной из машин на мине.

Все и везде заминировано, — говорит Артюнян.

Авторы репортажа Эндрю Крэмер и Эрик Шмитт отмечают, что продвижение украинской армии идет медленными темпами, а действия ЧВК «Вагнер» 24 июня внутри России быстро утихли и не оставили Киеву надежды на ослабление позиций ВС РФ.

Ранее обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен заявил, что западная военная техника может быть уязвима перед российским оружием. По его словам, у ВС РФ значительное преимущество в воздухе, а самолеты ВКС РФ «технологически превосходят украинские». Журналист отдельно отметил эффективность вертолетов Ка-52 против украинской бронетехники. Публицист также указал на количественное преимущество российской армии в артиллерийских и ракетных установках.