ВСУ резко сократили интенсивность обстрелов Белгородской области Гладков: ВСУ сократили количество обстрелов Белгородской области с 91 до семи

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные за сутки в 13 раз сократили количество обстрелов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области, днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.

В Шебекинском городском округе зафиксировано семь прилетов. По селу Терезовка выпущено пять минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, — уточнил Гладков.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник сбросил бомбу на завод по производству стекла для часов Apple Watch в Шебекино Белгородской области. По информации канала, произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших и серьезных повреждений нет. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгое Валуйского городского округа.

Белгородский губернатор ранее также сообщал, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.