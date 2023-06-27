В ЛНР рассказали о прорыве обороны ВСУ на Купянском направлении Марочко: успехи ВС России вынудили ВСУ оттянуть силы с передовых позиций

Фото: МО РФ

Российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении и вынудили Киев оттянуть силы с передовых позиций, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ пытаются укрепить второстепенные позиции за счет подразделений территориальной обороны.

Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные, — цитирует агентство Марочко.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов на Купянском направлении, а также о срыве двух попыток ротации подразделений украинских войск на передовых позициях.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что украинские военные готовят «инженерный кулак» для минирования местности на Купянском направлении с помощью специалистов из НАТО. По его словам, в поселке Великий Бурлук для этих целей образована «внушительная по количеству сил и средств группировка противника». Эксперт добавил, что данные свидетельствуют о подготовке ВСУ к оборонительным операциям.