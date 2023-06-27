Пентагон: новый пакет военной помощи Киеву не связан с событиями в России

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Патрик Райдер

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что новый пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему. Пакет подготовлен в соответствии с принятой в США процедурой, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Пентагон 27 июня объявил о выделении Вашингтоном новой военной помощи Киеву на сумму до $500 млн. В него включены вооружения, «необходимые для поддержки контрнаступательных операций» Украины, «укрепления противовоздушной обороны» а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы.

Взаимосвязи нет, — сказал Райдер.

Так представитель Пентагона ответил на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в России на прошлой неделе событиям. Для подготовки пакетов военной помощи в США выработали определенную процедуру, и новый пакет был частью ее, добавил Райдер.

Ранее сообщалось,что США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $500 млн. Речь идет о дополнительных боеприпасах для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Помощь направляется на поддержку контрнаступления Украины, которое медленно продвигается на ранних стадиях, пояснили в Пентагоне.