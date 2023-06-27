США анонсировали новый пакет военной помощи Украине Пентагон: США предоставят новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Фото: МО Украины

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $500 млн, сообщила пресс-служба Пентагона. В военную помощь войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивные систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.

Помощь направлена на поддержку контрнаступления Украины, которое медленно продвигается на ранних стадиях, — говорится в сообщении.

В июне Вашингтон уже объявлял о выделении помощи Украине в размере $325 млн. Общая сумма, которую США направили Украине с февраля 2022 года, составляет на данный момент $39 млрд.

Ранее сообщалось, что страны ЕС 26 июня договорились увеличить максимальный размер фонда, используемого для финансирования военной помощи Украине, на €3,5 млрд. Его потолок будет повышен до более чем €12 млрд.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что коллективному Евросоюзу следует удвоить поставки оружия Украине. Он добавил, что военные инструкторы должны продолжить более усиленно помогать в тренировках украинских военных в обращении с западной боевой техникой.