Премьер Бельгии рассказал, когда Украина получит членство в НАТО Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»

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Украина «когда-нибудь» станет частью НАТО, а пока ей необходимо оказывать поддержку. Такое заявление сделал на встрече ряда лидеров Североатлантического альянса премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, сообщает РИА Новости. Мероприятие проходило в Гааге с целью подготовки саммита в Вильнюсе, намеченного на 11–12 июля.

Все мы уверены, что Украина когда-нибудь станет частью НАТО... Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности, — сказал политик.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что страна является активом НАТО, — болтовня. По его мнению, Североатлантический альянс никогда не примет Киев в организацию. Литовкин отметил, что западные страны не хотят вписываться в боевые действия на Украине и отвечать за них. Кроме того, у Украины есть территориальные претензии к Крыму и Донбассу, а в Альянс не принимают государства, у которых есть подобные вопросы к соседям, отметил он.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украину не спешат принимать в НАТО, так как в военном блоке надеются, что Киев сможет вернуть утраченные территории под свой контроль. Медведев выразил уверенность, что Украина не нужна Альянсу в виде «огрызка», поэтому для нынешних властей в Киеве конфликт может стать перманентным.