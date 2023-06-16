Медведев объяснил задержку с принятием Украины в НАТО Медведев: Украине не нужна НАТО при потере территорий

Фото: nato.int

НАТО не спешит принимать в свой состав Украину, так как надеется на возвращение территорий, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также считает, что Альянсу эта страна не нужна в нынешнем виде.

Что это значит в практическом плане? Нам [НАТО] не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде, — написал Медведев.

15 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Альянс. По мнению депутатов, вступление Украины в НАТО и Евросоюз повысит региональную и глобальную безопасность. За принятие соответствующей резолюции выступили 425 депутатов, против — 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента.