Военный эксперт объяснил, почему Украине никогда не светит НАТО Военный эксперт Литовкин: НАТО не хочет отвечать за боевые действия на Украине

Фото: МО Украины

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что страна является активом НАТО, — болтовня, Североатлантический Альянс никогда не примет Киев в организацию, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, западные страны не хотят вписываться в боевые действия на Украине и отвечать за них. Кроме того, у Украины есть территориальные претензии к Крыму и Донбассу, а в Альянс не принимают государства, у которых есть подобные вопросы к соседям, отметил он.

В НАТО не принимают страны, у которых есть претензии к соседям. Я уже не говорю о критериях, которые нужно выполнить. Еще стоит вопрос, будет ли Украина как государство в ближайшем будущем. Украине НАТО никогда не видать. На Украине это понимают, но поддерживают эту игру. Раз в нее вписались, отступать уже некуда, — объяснил Литовкин.

По его мнению, для развития военного потенциала Украина не может быть полезна НАТО, так как еще до специальной военной операции (СВО) в стране была разрушена военная промышленность.

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Все что есть у Украине в военном плане, ей дарят с барского плеча. Своей военной промышленности у Украины давно нет. Еще до СВО было все разграблено и разворовано, — добавил Литовкин.

Кулеба ранее сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы Киева в НАТО. По его мнению, Украина является активом Альянса и сделает его сильнее.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран блока не осталось больших проблем с принятием решения.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.