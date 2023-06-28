Кулеба рассказал об усеченном приглашении Украины на саммит НАТО Кулеба: Украина получила приглашения лишь «на поля» саммита НАТО

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Украину пригласили принять участие во встрече с НАТО, которая пройдет на полях саммита Альянса в Вильнюсе в июле. Об этом в интервью телекомпании CNN рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также посетовал на отсутствие в Североатлантическом альянсе однозначной позиции по членству Украины.

Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита. <...> Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации. Мы придерживаемся прямо противоположного мнения. <...> Есть все условия, чтобы направить приглашение Украине. Если НАТО не примет сильного решения по поводу членства Украины, то возобладает логика страха, — сказал Кулеба.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Североатлантический альянс никогда не примет Киев в организацию. По его словам, западные страны не хотят вписываться в боевые действия на Украине и отвечать за них. Кроме того, у Украины есть территориальные претензии к Крыму и Донбассу, а в Альянс не принимают государства, у которых есть подобные вопросы к соседям, отметил он.

D начале июня президент Украины Владимир Зеленский также признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.