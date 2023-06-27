США анонсировали новые санкции против ЧВК «Вагнер» Госдеп: США на текущей неделе объявят о новых санкциях против ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

США на этой неделе объявят о введении новых ограничений в отношении ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, ограничения будут приняты в связи с предшествующей деятельностью частной военной компании в Африке.

Мы объявим о новых мерах по привлечению группы «Вагнер» к ответственности в самом ближайшем будущем. Речь идет о текущей неделе, — сказал Миллер.

Он также отметил, что Вашингтон пристально следит за шагами ЧВК, «которые противоречат интересам страны, где они осуществляют деятельность».

Ранее американские средства массовой информации сообщили, что США решили отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» в связи с недавней попыткой осуществления мятежа в России. Впоследствии госдеп опроверг достоверность этих сообщений.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отъезде связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».