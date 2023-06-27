Дуда недоволен переездом ЧВК «Вагнер» в Белоруссию Дуда назвал размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным для Польши сигналом

Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press

Анджей Дуда

Польша считает размещение сил частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом, заявил президент республики Анджей Дуда на брифинге в Варшаве. Он добавил, что ответ НАТО должен быть быстрым, передает РИА Новости.

Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде «Группы Вагнера» в Белоруссию. Все это для нас — очень негативные сигналы, — заявил Дуда.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Он добавил, что Минск готов помочь им в размещении, в частности, вагнеровцам предложили поселиться в заброшенной части.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отъезде связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».