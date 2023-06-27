Лукашенко опроверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» Лукашенко заявил, что в Белоруссии не строят лагеря для ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов частной военной компании «Вагнер». Он добавил, что Минск готов помочь им в размещении, передает БелТА.

Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «вагнеровцам» предложили поселиться в заброшенной части.

Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься, — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать президента РФ Владимира Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина.

До этого Путин заявил в обращении к народу, что попытка вооруженного мятежа в России в любом случае была бы подавлена. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».