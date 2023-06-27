Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать российского лидера Владимира Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина.
Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, не из меня, не из Путина, не из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев, — сказал Лукашенко.
ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.
Ранее Путин в обращении к народу заявил, что вооруженный мятеж, совершенный на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».