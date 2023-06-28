Названы условия отправки солдат ЕС на Украину И.о. постпреда РФ: отправка солдат ЕС на Украину возможна при провале контрнаступления

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Европейские солдаты могут быть направлены на Украину в том случае, если Киев не сможет оправдать надежд Запада в рамках контрнаступления. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он также подчеркнул, что говорить о каком-либо восстановлении отношений между РФ и ЕС не приходится.

Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса — ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что единственным условием для будущего разговора о принципах бесконфликтного сосуществования является отказ Евросоюза от «объявленной тотальной войны в торгово-экономической, внешнеполитической, информационной и других сферах».

Ранее профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что у Украины есть всего несколько недель на то, чтобы добиться успеха на поле боя. В противном случае она потеряет территории на многие годы.

Он пояснил, что сохранение тупика в конфликте в ближайшем будущем приведет к обратному эффекту — Запад вскоре может присоединиться к странам глобального Юга и призвать к началу переговорного процесса.