Россия начала использовать новый вид дронов в зоне СВО Mash: ВС России впервые применили тяжелый дрон C-70 «Охотник» в зоне СВО

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Беспилотный летательный аппарат «Охотник»

ВС РФ впервые ударили по военным объектам ВСУ в Сумской области, применив новейший тяжелый БПЛА С-70 «Охотник», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ. Журналисты опубликовали фото дрона в небе над Украиной. БПЛА весит до 20 тонн, размах крыльев составляет 19 метров. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash отмечает, что «Охотник» разрабатывали с 2012 года по заказу Минобороны. Он должен стать беспилотным самолетом-компаньоном для Су-57 и самостоятельно наносить удары по наземным целям. БПЛА может пролететь может до 6000 километров, его максимальная скорость составляет 1400 км/ч, а боевая нагрузка — 3 тонны бомб и ракет.

Ранее в Сети появились кадры успешного применения нового российского дрона-камикадзе «Овод» в ходе СВО под Авдеевкой. С помощью беспилотника удалось уничтожить украинский блиндаж.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео, на котором, предположительно, показано уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

8 июня российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию от зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В Сети были опубликованы кадры с моментом наведения и удара.