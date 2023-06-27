В НАТО заявили, что будут следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Столтенберг: НАТО будет следить за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Это поможет обеспечить безопасность стран — членов блока, отметил он по итогам неформального ужина в Гааге, сообщает РИА Новости.

В ужине участвовали главы государств и правительств некоторых стран НАТО, в том числе президент соседней с Белоруссией Литвы Гитанас Науседа.

Что касается последствий переезда [бизнесмена Евгения] Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией. Это обсуждалось в ходе ужина, — рассказал глава НАТО.

Как уточнил Столтенберг, на ужине говорилось, что было правильным решение, принятое в последние годы об усилении присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава считает размещение сил частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом. Он добавил, что ответ НАТО должен быть быстрым. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер».