В США рассказали о больших потерях среди самых опытных украинских военных Экс-разведчик США Риттер: ВСУ теряют самых опытных военных

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

ВСУ в ходе последних своих операций теряют самых опытных военнослужащих, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. Он полагает, что Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут, а это ведет к росту потерь ВСУ.

Это убийственный алгоритм, и это происходит уже сейчас, — сказал Риттер.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 июня сообщил, что украинские военные пошли в новое наступление недалеко от села Работино Запорожской области. По его словам, в боях участвуют артиллерия, пехота. Населенный пункт по-прежнему остается под контролем российских сил, они ведут ответный огонь по противнику.

До этого Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район города Гуляйполя силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. По его словам, до переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре.

Зарубежные СМИ писали, что США и их европейские союзники недовольны медленными темпами продвижения украинских войск и требуют от них действовать быстрее и жестче. В Киеве при этом обвиняют в задержке контрнаступления плохую погоду, минные поля и российскую авиацию.