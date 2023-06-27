Командир «Ахмата» раскрыл потери ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации Командир «Ахмата» Алаудинов: ЧВК «Вагнер» теряла минимум 500 бойцов ежедневно в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине теряла ежедневно по меньшей мере 500 человек, рассказал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что до штурма Артемовска и в самом городе погибли десятки тысяч вагнеровцев.

Ежедневные потери группы «Вагнер» составляли минимум 500 человек. <...> Еще до Артемовска <...> до 20 тысяч бойцов, а потом еще и в Артемовске столько же, — написал Алаудинов.

Он отметил, что ранее таким числом потерь никто в ЧВК не возмущался, однако за некоторое время до событий минувших выходных риторика стала меняться.

Накануне Алаудинов рассказал об опасном сближении с участвовавшими в попытке мятежа вагнеровцами в Ростове-на Дону. По его словам, некоторые подразделения «Ахмата» находились в нескольких сотнях метрах от бойцов ЧВК. Алаудинов добавил, что спецназовцы были готовы к любому исходу событий и выполнили бы любой приказ. Однако руководство Минобороны попросило бойцов не вступать в столкновения.