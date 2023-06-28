Кулеба заявил, что в мире от украинского наступления хотят «блокбастер» Кулеба: контрнаступление ВСУ требует времени, но всем нужен блокбастер

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженным силам республики, чтобы показать результат в контрнаступлении, требуется время. При этом «все хотят блокбастер», отметил он в беседе с CNN.

Я понимаю, что мы поколение «Нетфликса» и каждый хочет блокбастер, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей, — подчеркнул дипломат.

Он назвал три фактора, которые мешают быстрому продвижению ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его словом, это минные поля, укрепленные оборонительные линии России и ее доминирование в воздухе. Но даже на этом фоне украинские военные постепенно продвигаются вперед, заверил министр.

Дмитрий Кулеба ранее говорил, что оружия Киеву всегда будет недостаточно, сколько бы его ни предоставил Запад. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно», после победы Украины. Глава МИД добавил, что если Украина потерпит поражение, значит, «помощи было недостаточно».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России. Он добавил, что Украина лишится своей армии во время завершающей фазы специальной операции. По его мнению, после отражения ударов ВСУ российские войска проведут свое большое контрнаступление.