Военный эксперт указал на признаки выдохшегося контрнаступления ВСУ «Известия»: фортификационные работы ВСУ говорят об их выдохшемся контрнаступлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокие потери техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что объявленное Киевом контрнаступление начало выдыхаться, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, которые приводят «Известия», ВСУ попробуют начать второй этап контрнаступления по другим направлениям.

Сейчас, судя по всему, они попробуют начать второй этап контрнаступления, опять прощупают новые направления — в частности, в районе Антоновского моста, но вряд ли он будет таким же масштабным, — считает Дандыкин.

Он напомнил, что в США уже заявили о потере украинскими войсками 15% поставленных БМП Bradley, а потеря 259 танков означает, что ВСУ лишились «больше двух полноценных танковых бригад».

Аналитик также обратил внимание, что ВСУ начали фортификационные работы. По его мнению, это свидетельствует о переходе от наступления к обороне. Такой шаг противника он объяснил тем, что, выбив технику ВСУ, российские подразделения должны пойти вперед, и противник это понимает.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что ВСУ в ходе последних своих операций теряют самых опытных военнослужащих. Он полагает, что Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут, а это ведет к росту потерь ВСУ.