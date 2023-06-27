Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине Министр обороны Кубы Лопес Мьера: ситуация на Украине возникла из-за политики США

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН, передает РИА Новости.

Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям <...>, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе, — сказал Мьера.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США.

Ранее председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что Белый дом виноват в разжигании конфликта на Украине. Политик добавил, что Вашингтон продолжает попытки переложить ответственность за кризис на Россию с помощью медийного давления. По его словам, кубинский парламент «выражает самое энергичное осуждение» санкций против Москвы.