На Кубе обвинили США в разжигании конфликта на Украине Спикер парламента Кубы Ласо: США виновны в начале конфликта на Украине

Фото: Joaquin Hernandez / Xinhua / Global Look Press

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что Белый дом виноват в разжигании конфликта на Украине, пишут «Известия». Политик добавил, что Вашингтон продолжает попытки переложить ответственность за кризис на Россию с помощью медийного давления. По его словам, кубинский парламент «выражает самое энергичное осуждение» санкций против Москвы.

Мы выступаем против политики изоляции России посредством мощной медийной компании, нацеленной на разжигание ненависти к РФ, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы, — сказал Ласо.

Он также подчеркнул, что власти Кубы осуждают действия НАТО по расширению на восток к границам РФ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что провал оппозиционера Хуана Гуайдо на президентских выборах в Венесуэле продемонстрировал фактическое бессилие Запада в Латинской Америке. Парламентарий также назвал «символом политического поражения альянса» прибытие Гуайдо в американский город Майами. Он сопроводил свой пост снимком прибывшего в аэропорт Майами Хуана Гуайдо без охраны.