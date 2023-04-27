«Символ поражения»: Пушков о Гуайдо и провале Запада в Латинской Америке Сенатор Пушков: Гуайдо стал символом поражения и бессилия Запада в Латинской Америке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что провал оппозиционера Хуана Гуайдо на президентских выборах в Венесуэле продемонстрировал фактическое бессилие Запада в Латинской Америке. Парламентарий также назвал «символом политического поражения альянса» прибытие Гуайдо в американский город Майами.

Хуан Гуайдо, несостоявшийся президент Венесуэлы, которого всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с США, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами, в одиночестве прибыл в Майами. Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке, — написал Пушков.

Он сопроводил свой пост снимком прибывшего в аэропорт Майами Хуана Гуайдо без охраны.

Ранее специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия Дмитрий Евстафьев заявил, что Латинская Америка будет стратегически важна для России как минимум в ближайшие 20 лет. Эксперт пояснил, что Москва пересмотрела свои взаимоотношения с Кубой и Никарагуа и сделала их своими крупными партнерами.