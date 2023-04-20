Политолог назвал Латинскую Америку стратегически важной для России Политолог Евстафьев назвал Латинскую Америку стратегически важной для России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Встреча Сергея Лавров с министром иностранных дел Боливии

Латинская Америка будет представлять для России стратегическую важность как минимум на ближайшие 20 лет, заявил специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия Дмитрий Евстафьев. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что Москва пересмотрела свои взаимоотношения с Кубой и Никарагуа и сделала их своими крупными партнерами.

Последнее время Россия пересмотрела свое отношение к Кубе и Никарагуа. Теперь оба государства имеют стратегически важное значение для России на ближайшие 20 лет. И с каждым годом значение обеих стран будет расти, поскольку они уже стали полноценной частью Глобального Юга, — отметил политолог.

По словам эксперта, поддержка обеих стран поможет России реализовать не только экономические планы, но и схемы мирового взаимодействия. Евстафьев уточнил, что Куба и Никарагуа помогут России восстановить нарушенный США баланс. Политолог уверен, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку связан с необходимостью узнать о взаимоотношениях с соседями.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США могут обмануть в любой момент. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. У Лаврова поинтересовались, сможет ли Москва помочь Каракасу в преодолении американских санкций, учитывая успешный опыт России.