ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. В районе Малой Токмачки при поддержке артиллерии уничтожены БМП, боевая бронемашина и живая сила противника, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила, — рассказал офицер.

Он добавил, что противник силами до взвода пытался атаковать также в направлении Новоданиловки и Лугового. Атака отбита, огнем гаубиц уничтожены автомобильная техника ВСУ и личный состав.

На Южно-Донецком направлении противник пытался скрытно перегруппироваться. При этом по позициям российских войск наносились артиллерийские удары. По словам Чехова, ответным огнем артиллерии уничтожены минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с военными ВСУ севернее Шевченко.

Кроме того, уничтожен личный состав подразделения ВСУ, которое пыталось продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого, добавил Чехов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении уничтожили боевую машину пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 115 военнослужащих.