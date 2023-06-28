Президент Литвы прибыл с необъявленным визитом в Киев

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила администрация главы государства. Ожидается, что он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном Дню Конституции республики.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины, — говорится в сообщении.

Науседа также должен обсудить с Зеленским повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Кроме того, темой беседы также станут вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском союзе, а также помощи Литвы и ЕС стране.

Президент прибыл в Киев из Гааги, где накануне проходила встреча семи глав государств — членов НАТО. Ожидается, что из Киева Науседа отправится в Брюссель, где в 29 июня состоится заседание Совета европейских лидеров.

20 июня МИД Литвы сообщил, что Киеву направляется военное оборудование для разблокирования портов Украины. По мнению главы внешнеполитического ведомства прибалтийской страны Габриэлюса Ландсбергиса, другого пути разблокировать морские гавани страны нет.