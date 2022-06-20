Литва сообщила об отправке Украине техники для разблокировки портов

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Военное оборудование для разблокирования портов Украины направляется Киеву, заявил МИД прибалтийской страны, передает ТАСС. По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, другого пути разблокировать морские гавани Украины нет.

Для открытия портов на юге Украины ей необходимо военное оборудование. Часть его уже в процессе поставки. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро, — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов производства Эстонии приобрела Литва для Украины. Четыре из них готовы к отправке уже сейчас, ещё два поступят через два месяца. В настоящее время на них учатся работать украинские военные.

В Литве также сообщили, что производители добавят к аппаратам специальную антенну, вводящую неприятеля в заблуждение, маскируя взлёт и посадку БПЛА, а также набор запасных частей. Общая сумма покупки составила 990 тысяч евро. Отмечается, что украинские военные уже учатся ими управлять, и сообщил о согласовании первой крупной покупки турецких беспилотников Bayraktar.