Кремль анонсировал переговоры по Украине со спецпосланником папы римского Песков: Ушаков проведет переговоры по Украине со спецпосланником папы римского Дзуппи

Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маттео Дзуппи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником папы римского Франциска, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, стороны обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.

В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников папы римского для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению. Он отметил, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.