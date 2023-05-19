Политолог оценил шансы Ватикана остановить украинский конфликт Политолог Станкевич назвал задачей Ватикана создание благоприятной атмосферы для переговоров

Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению, считает политолог Сергей Станкевич. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.

Сейчас немедленно это не получится, немедленно это не приведет к каким-то конкретным результатам. Это забег на длинную дистанцию. Задача сейчас — создать какую-то площадку для переговоров и создать благоприятную атмосферу для переговоров, — уточнил политолог.

По словам эксперта, инициатива папы римского Франциска не является чем-то удивительным, так как выступление в качестве миротворца является типичной ситуацией для представителей христианства. Политолог добавил, что отказать политическим деятелям во встрече российская и украинская стороны могли, но направить отказ представителям одной из самых сильных христианских церквей в мире кажется невозможным.

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский ранее согласились принять спецпосланников папы римского. Святой престол предложил отправить своих представителей в Москву и Киев для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.