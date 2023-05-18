Путин и Зеленский согласились принять спецпосланников папы римского

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Базилика Святого Петра и мост Понте Витторио Эмануэле II в Ватикане, Рим

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников папы римского, сообщает ватиканский сайт il Sismografo. Святой престол ранее предложил отправить своих представителей в Москву и Киев для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.

По данным il Sismografo, были достигнуты договоренности по вопросу посещения Киева главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи и архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Москва и Киев в промежуточном ответе на запрос через посольства заявили о своей «принципиальной доступности», отмечает il Sismografo.

Ранее в рамках визита в Рим у Зеленского состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Украинский президент назвал переговоры плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны. Зеленский также поблагодарил Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.

Украинский лидер также провел встречу с папой римским. Служба печати Святого престола сообщила, что встреча длилась 40 минут. Зеленский и Франциск обсудили темы гуманитарной и политической ситуации на Украине.