Зеленский сообщил о решениях по защите неба после беседы с премьером Италии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к очень важным решениям по защите неба своей страны во время диалога с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, о чем сам сообщил после беседы. Как передает ТАСС, украинский лидер назвал переговоры в Италии плодотворными. Он хочет, чтобы Италия помогала восстанавливать Украину, и поблагодарил Рим за поддержку на пути Киева в ЕС и НАТО.

Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, в области безопасности и военной сфере. Есть очень важные решения относительно защиты нашего неба, — сказал Зеленский.

Он добавил, что чувствует, что западные партнеры Украины хотят установления мира. В свою очередь Мелони заверила, что Италия продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо.

Тем временем США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и их партнеры увеличили объем обязательств по поддержке Украины на период с 2023-го по начало 2024 года до $44 млрд. Чиновники G7 подчеркнули, что данная поддержка позволяет Киеву обеспечивать функционирование правительства, оказывать основные услуги, восстанавливать инфраструктуру и стабилизировать экономику.