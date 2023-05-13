Стало известно, что Зеленский обсудил с папой римским Зеленский изложил папе римскому мирный план Киева и попросил осудить действия России на Украине

Фото: Alessia Giulianii/cpp/Global Look Press

Папа римский Франциск и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в рамках визита в Рим провел встречу с папой римским Франциском. Украинский лидер рассказал, что изложил понтифику формулу урегулирования конфликта, которую считает единственно возможной для достижения справедливого мира. Зеленский предложил главе Римско-католической церкви присоединиться к реализации мирного плана Киева.

Встретился с папой римским Франциском. Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Он отметил и десятки тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой.

Кроме того, попросил осудить российские преступления на Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором, — написал Зеленский.

Служба печати Святого престола сообщила, что встреча длилась 40 минут, Зеленский и Франциск обсудили темы гуманитарной и политической ситуации на Украине. Глава государства и предстоятель Римско-католической церкви сошлись во мнении о необходимости продолжать усилия по поддержке населения.

Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и постоянные призывы к Господу о мире с февраля прошлого года, — говорится в пресс-релизе Ватикана.

В рамках визита в Рим у Зеленского также состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров украинский президент назвал их плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны, а также поблагодарив Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.