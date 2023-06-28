В Госдуме призвали не возбуждать уголовные дела на жителей Шебекино Депутат Бурматов призвал не возбуждать дела на жителей Шебекино за оставленных питомцев

Фото: t.me/vvgladkov

Жителей Шебекино не за что привлекать к уголовной ответственности по статье за жестокое обращение с животными, так как находящиеся под обстрелами люди вынужденно становятся беженцами и не могут сразу забрать своих питомцев, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, люди не причиняли вред животным.

Если человек спасается от обстрелов, бросая имущество, дома, транспорт, потому что его жизни угрожает опасность, он разве причиняет вред животному? Объективно нет. Люди, которых ситуация застала врасплох, их эвакуируют, они не имеют возможности забрать своих питомцев, вынужденно становятся беженцами. Так было и в Донбассе, потом этими животными занимались, спасали. Их оставили не потому, что люди плохие. Кого здесь привлекать к ответственности? Здесь к ответственности нужно привлекать киевский режим, — сказал Бурматов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что жителям Шебекино, которые уехали из города из-за обстрелов, грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными из-за оставленных в квартирах питомцев. По информации канала, заявление от правозащитников на привлечение уехавших из города к ответственности уже находится в местной полиции и Госдуме.