Взрывы прогремели в Мелитополе Администрация Мелитополя сообщила о взрывах и работе ПВО в городе

В Мелитополе прозвучали взрывы, сообщили в Telegram-канале городской администрации. По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно сработала система ПВО, — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших либо ущербе в результате взрывов в Мелитополе пока не поступало.

О взрывах в Мелитополе также написал в своем Telegram-канале председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В ночь на 28 июня Рогов также сообщал, что в Мелитополе прогремело не менее шести взрывов.

27 июня Рогов сообщал, что украинские войска пошли в новое наступление в районе села Работино. По его словам, ВСУ использовали артиллерию и пехоту. Российские военные держали оборону и наносили ответные удары по противнику.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что два беспилотника со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области, граничащей с Украиной. По данным канала, атака произошла в ночь на 28 июня, один из БПЛА сбили стрелковым оружием, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.