Зеленский: Украина не согласится заморозить конфликт ни в какой форме

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина никогда не согласится ни на какую форму замороженного конфликта с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС. На заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны, он напомнил об украинской «формуле мира». Ее, по словам Зеленского, поддерживают «многие во всем мире».

Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта, — сказал президент Украины.

Как заметил он, страна стала кандидатом в Евросоюз и то же самое будет в ситуации с НАТО. Он уже не раз высказывался против заморозки боевых действий, называя ее ловушкой.

Циничной ловушкой предложение прекратить огонь на Украине назвал и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, такой шаг только заморозит конфликт, но не закончит его. Блинкен же заявлял, что не видит стремления к урегулированию конфликта со стороны РФ.

В июне старший политолог одного из военно-исследовательских институтов Пентагона Сэмюэл Чарап заявлял, что конфликт на Украине не будет разрешен на поле боя, а с Россией необходимо начать переговоры, пусть даже тайные и неофициальные, с целью прекращения огня. Эксперт рассказал, что переговоры могли бы заморозить конфликт по корейской модели.