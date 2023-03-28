«Циничная ловушка»: Белый дом об идее прекращения огня на Украине Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине циничной ловушкой

Фото: МО Украины

Предложение о прекращении огня на Украине, содержащееся в китайском мирном плане, является «циничной ловушкой», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости. По его мнению, такой шаг только заморозит конфликт, но не закончит его.

То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься, — сказал он.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ. Слова главы американской дипломатии прозвучали в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.