В США признали, что украинский конфликт не может быть разрешен на поле боя Американский политолог Чарап предложил заморозить украинский конфликт по корейской модели

Фото: shutterstock.com

Конфликт на Украине не будет разрешен на поле боя, с Россией необходимо начать переговоры, пусть даже тайные и неофициальные, с целью прекращения огня, считает старший политолог одного из военно-исследовательских институтов Пентагона Сэмюэл Чарап. Как пишет EADaily, эксперт, являющийся одним из ведущих сотрудников военно-политического аналитического центра RAND, в своей статье для американского журнала Foreign Affairs рассказал, что переговоры могли бы заморозить конфликт по корейской модели.

В нынешнем виде эта война начинает напоминать интенсивный, но замороженный конфликт, расходы на который, однако, не могут финансироваться бесконечно. <...> При нынешних масштабах и интенсивности война вскоре ляжет неподъемным бюджетным бременем на западных союзников Украины, которые финансируют эту войну, — пишет американский аналитик.

По его словам, человеческие жертвы и разрушения невозможно «профинансировать» с такой же интенсивностью, поэтому необходимо начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий, пусть даже тайные и неофициальные, которые сведут конфликт к минимуму, локализовав его, к примеру, по корейской модели. Чарап убежден, что взаимные российско-украинские территориальные претензии должны быть отложены «до лучших времен», как и разговоры о членстве Украины в НАТО.

Прямой войны с Россией следует избегать всеми силами, подчеркивает эксперт, предлагая смягчить ряд антироссийских санкций, чтобы прекращение огня стало «более привлекательным, чем продолжение войны».

Американский аналитик призвал Запад открыться для нового партнерства с Россией в области европейской безопасности, что минимизировало бы вероятность возникновения подобных кризисов в будущем.

Соединенные Штаты и их союзники должны быть в состоянии поддержать Украину как на поле боя, так и за столом переговоров. Настало время сделать это, — резюмировал Чарап.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине.