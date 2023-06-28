В Госдуме заявили о крайней необходимости в ЧВК, похожих на «Вагнер» Депутат ГД Журавлев заявил, что России нужны ЧВК для выполнения «деликатных поручений»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что частные военные компании (ЧВК), подобные «Вагнеру», крайне нужны России, так как регулярная армия «не предназначена для охраны нефтяных месторождений и алмазных рудников». Парламентарий отметил, что ЧВК призваны выполнять и «деликатные поручения местных властей».

Подобные ЧВК «Вагнер» формирования, безусловно, крайне нужны. Не будет же регулярная армия, скажем, охранять нефтяные месторождения и алмазные рудники или, к примеру, выполнять деликатные поручения местных властей, которых не чураются частные вооруженные структуры. Другое дело, что нельзя их расширять до такого масштаба, насыщая танками и авиацией, чтобы они способны были в случае недовольства двинуться в сторону Москвы, — добавил Журавлев.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что в России насчитывается около 15 частных военных компаний, каждая из которых, как он считает, сможет заменить ЧВК «Вагнер» в ЦАР в случае ее ухода. По его мнению, в стране много таких организаций, несмотря на их незаконность, которые хотели бы «заработать большое бабло» в ЦАР.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня сообщил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам российского лидера, только в период с мая 2022-го по май 2023 года компании «Вагнер» выплатили порядка 86 млрд рублей.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний.