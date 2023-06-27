Путин рассказал, сколько за год заработал собственник ЧВК «Вагнер» Путин: владеющая ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» за год получила более 86 млрд рублей

Компания «Конкорд», являющаяся собственником ЧВК «Вагнер», за год получила более 86 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает ТАСС, деньги выделялись из госбюджета. Он подчеркнул, что средства выдавались на содержание бойцов и стимулирующие выплаты.

Только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86,262 млрд рублей, — сказал Путин.

Говоря о руководстве «Вагнера», российский лидер выразил надежду, что «никто ничего не украл или украл поменьше». Он пообещал, что правоохранительные органы разберутся со всей ситуацией.

Ранее о необходимости срочного принятия закона, регулирующего деятельность ЧВК, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а различных бизнес-структур, охраняя личную собственность олигархов. Он подчеркнул, что деятельность ЧВК должна быть четко прописана, иначе России угрожает разделение «на красных и белых».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний.