«Мы доиграемся»: Баранец призвал срочно ввести закон о ЧВК в России Баранец призвал ввести закон о ЧВК в России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В России нужно как можно скорее принять закон о частных военных компаниях (ЧВК), заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а газовых, угольных, лесных и банковских структур, охраняя личную собственность олигархов.

Было десять попыток Госдумы протолкнуть закон о ЧВК. По моему мнению, в Госдуме сидят депутаты, которые лоббируют интересы газовых, угольных, лесных и банковских компаний, у которых есть ЧВК. Если ЧВК попадут под российский закон, уже не будет выплат одной компании по миллиону в месяц, другой по 200 тыс. Все будет строго по закону. Для меня до сих пор большая загадка, почему до сих пор нет закона о ЧВК, — сказал Баранец.

Как напомнил обозреватель, согласно российской Конституции, в стране запрещено наемничество. Следовательно, Госдума имеет право законодательной инициативой принять закон о поправке к Конституции, согласовать это с президентом и вписать положение о ЧВК.

Тогда уже Госдума должна без всяких условий принять закон о ЧВК, потому что мы доиграемся. Уже были случаи, когда ЧВК вступали в перепалку друг с другом на поле боя. А то тогда мы всю Россию поделим на Красных и Белых. Мы сами выпустили этого джина, мы восхищались его мужеству и героизму, но он выпущен из государственного контроля и сейчас пожимаем горькие плоды, — считает Баранец

Он предположил, что львиная доля бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракт с Минобороны РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня находились в Ростове-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что запрещать ЧВК не нужно. Картаполов призвал принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.