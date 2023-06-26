Клишас счел неактуальным отдельный закон по ЧВК

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Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК), передает «Интерфакс». Ранее в Госдуме заявили о подготовке предложений относительно правового статуса частных военных компаний в РФ.

Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальной сейчас не считаю, — сказал Клишас.

Ранее о необходимости срочного принятия закона, регулирующего деятельность ЧВК, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а различных бизнес-структур, охраняя личную собственность олигархов. Он подчеркнул, что деятельность ЧВК должна быть четко прописана, иначе России угрожает разделение «на красных и белых».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что не нужно запрещать ЧВК.