«Выбор большой»: Баранец объяснил, кого направят в ЦАР вместо ЧВК «Вагнер» Военный обозреватель Баранец: РФ может направить в ЦАР около 15 ЧВК вместо группы «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В России насчитывается около 15 частных военных компаний, и любая из них готова заменить группу «Вагнер» в случае ухода из Центрально-Африканской Республики (ЦАР), заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, любая российская ЧВК захочет заработать много денег в ЦАР.

Сегодня в России насчитывается почти 15 частных военных компаний, хотя закона о ЧВК нет, но они существуют. Для заработка большого бабла туда могут направиться и другие ЧВК, пока их не запретили в России. Выбор большой. С этим у ЦАР не будет проблем. У нас слишком много ЧВК, которые хотят заработать большое бабло у очень щедрой ЦАР, — сказал Баранец.

Советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика ранее заявил, что в случае ухода группы «Вагнер» власти республики примут любую другую организацию по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ. Он отметил, что события в России не оказали никакого влияния на ситуацию в республике.

До этого Баранец призвал как можно скорее принять в России закон о ЧВК. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а газовых, угольных, лесных и банковских структур, охраняя личную собственность олигархов.