Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» украинского контрнаступления еще впереди. По словам главы украинского военного ведомства, которые приводит Financial Times, основные резервы Вооруженных сил Украины, в том числе большинство бригад, обученных на Западе и оснащенных танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в наступательных маневрах. При этом Резников не стал вдаваться в подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».