Литва раскрыла содержание пакета военной помощи Украине Литва передаст Украине 10 бронетранспортеров М113 и 2,5 млн боеприпасов

Фото: Sgt. Matthew Lucibello/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронетранспортер M113

Литва передаст Украине 10 бронетранспортеров M113 производства США, сообщил в соцсетях министр обороны прибалтийской страны Арвидас Анушаускас. Вильнюс также заключил контракт на производство 12,5 млн боеприпасов, из которых 2,5 млн будут переданы Киеву в ближайшее время, добавил глава военного ведомства.

Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72. Также скоро будут переданы тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов, — рассказал Анушаускас.

Всего до 2026 года Литва окажет Украине военную помощь на €200 млн.

По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна также приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Киеву.

28 июня Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев. В администрации главы государства сообщили, что Науседа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудят повестку грядущего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Кроме того, литовский лидер намерен принять участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о намерениях страны передать Украине все боевые вертолеты, которые имеются на вооружении. Литовский премьер добавил, что Рига уже направила Киеву ЗРК Stinger и также помогает ВСУ с беспилотниками.